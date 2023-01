‘Cucho’ Hernández busca a la Selección Colombia: ‘La MLS no me aleja’

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, uno de los delanteros con más proyección del fútbol colombiano, dejó hace un año su estadía en Watford de Inglaterra, para fichar por Columbus Crew de la MLS de manera sorpresiva.



A pesar del drástico cambio, ‘Cucho’ Hernández llegó como máxima figura a Columbus Crew y se convirtió rápidamente en goleador del equipo en muy poco tiempo, adaptándose a la MLS que cada temporada se va convirtiendo en una buena liga para algunos jugadores élite.



Sin embargo, su llegada a la MLS lo alejó un poco de la Selección Colombia o por lo menos aún no ha sido tenido en cuenta por Néstor Lorenzo en el nuevo proceso que está armando el técnico argentino hacia el Mundial 2026.



A pesar de ello, ‘Cucho’ dejó en claro que se encuentra en una liga top y eso no le cerrará las puertas en la ‘Tricolor’, confirmando que trabajará para ganarse una convocatoria en este 2023 de cara a las Eliminatorias y juegos de preparación.



"Cuando llegué, vine con la misma competitividad con la que venía de jugar en Inglaterra. Yo no vine aquí a relajarme o a decir 'no, esto es la MLS, esto es fácil. Si hago buen trabajo, hago goles y buenas presentaciones, seguro voy a estar cerca de la selección y siempre trabajaré para eso”, dijo muy animado ‘Cucho’ Hernández.



Hay que recordar que las exhibiciones del exdelantero del Watford se hicieron un lugar en Columbus Crew y desde su llegada marcó 9 goles y 3 asistencias en 16 partidos jugados, dejando buena imagen en la MLS, siendo uno de los fichajes más importantes de la temporada en Estados Unidos.