¿Se estancaría el fichaje de Juanfer por Junior? Un pequeño problema

Quedan apenas horas para que se decida el futuro de Juan Fernando Quintero con Junior de Barranquilla expectante y haciendo todo lo posible para firmar de una buena vez al ex River Plate que quedó libre a partir del primero de enero al no llegar a un acuerdo para ampliar su contrato por varias trabas cuando todo parecía inminente que Juanfer iba a seguir en Argentina.



No obstante, al quedar libre, los servicios y la negociación serían únicamente con Juan Fernando Quintero, y ahí aparecieron intereses de clubes históricos de Brasil como Flamengo y ahora el Inter de Porto Alegre, así como el Columbus Crew de Estados Unidos donde juega Juan Camilo Hernández. Pero, a nivel local también llegaron ofertas, una del Junior de Barranquilla que parece la gran opción para el antioqueño.

Aunque Juan Fernando Quintero está en Barranquilla intentando cerrar su fichaje por el Junior de Barranquilla mientras el club está en una gira en Perú, todo indicaría a que la carta que le queda es firmar con los barranquilleros, puesto que, Flamengo parece haberse bajado por un tema de su estado físico. Por su parte, el Inter de Porto Alegre realizó una oferta idéntica a la del cuadro atlanticense.



De acuerdo con el periodista argentino, Sebastián Srur, la oferta del Inter de Porto Alegre llegó a Juan Fernando Quintero el lunes 9 de enero. "El Inter de Porto Alegre ayer ofertó 6 millones de dólares por 3 años (2 por año).

El Junior de Barranquilla hace la misma oferta, pero la inclinación de Juanfer es jugar en su país. Se cayó lo de Flamengo. Hubo dos reuniones en Buenos Aires. De acá al jueves se define". Con respecto a lo anterior, las dos ofertas están puestas sobre la mesa y parecería que el colombiano se decantaría por regresar a Colombia a sus 29 años de edad. Una mirada con los objetivos en la Selección Colombia y que Néstor Lorenzo lo vea desde más cerca son las posibles razones, pues anteriormente, había mencionado que quería que la negociación con el 'Fla' se agilizara.



No todo es color de rosa para el Junior de Barranquilla y Juan Fernando Quintero. El antioqueño se habría decidido ya por tomar la oferta del conjunto barranquillero, un tema de regresar a su país puede ser la clave en estos momentos, pero las negociaciones podrían dar un giro grande y condicionar el futuro del ex River Plate. Las conversaciones seguirán, pero las condiciones podrían enfriarse todo porque, como quedó libre y la negociación es solo con él, hay un tema que tal vez muchos no lo tenían en cuenta: un bono a la hora de firmar.



Con Columbus Crew, Inter de Porto Alegre, Junior de Barranquilla o con Flamengo, la historia sería igual. Se tendrían que sujetar a un alto valor para estampar la firma de Juan Fernando Quintero en el contrato. Y el principal problema es que la prima de fichaje sería muy alta para los barranquilleros, pues, de acuerdo con el periodista Mauricio González Arteaga, "Junior debería pagar un bono por al menos el 30% de lo que valen sus derechos", es lo único que haría falta con el salario ya definido.



Sumado a lo que escribió Mauricio González en su cuenta de Twitter, Fabio Poveda de DirecTv Sports mencionó, "Voy a informar algo que no me gustaría porque estoy tan ilusionado como todo el juniorismo. A esta hora, 8:50 PM del martes 10 de enero Juan Fernando Quintero no será contratado por Junior. Las cifras son demasiado elevadas". Y, además de Fabio, Pipe Sierra de Win Sports y experto en el tema de fichajes, también sembró la duda, "lo que hace complicado contratar a Juan Fernando Quintero (29) es el bono a la firma. A esta hora Junior no llega a esa cifra, tal y como cuenta Fabio Poveda Ruiz. Flamengo no quiso avanzar, Columbus Crew espera e Internacional entró fuertemente en la pelea".



Un nuevo giro en el futuro y en las negociaciones con Juan Fernando Quintero aparecen cuando todo parecía indicar que se iba a concretar próximamente su nuevo contrato con el Junior de Barranquilla. El club por su parte, no desistirá en intentar continuar las conversaciones con Juanfer, mientras que la competencia de equipos extranjeros como Inter de Porto Alegre y Columbus Crew se suman.