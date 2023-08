¿Cuándo volverá ‘Rifle’ Andrade a las canchas? Esto dijo el jugador

Andrés ‘Rifle’ Andrade se rompió el ligamento cruzado lo cual lo obliga a apartarse de las canchas por un tiempo. El jugador de Alianza Lima ante esta infortunio no pudo tener la continuidad que quería en el club.



De hecho, ante la lesión varios hinchas criticaron al colombiano por haber traído esa contusión desde su paso por Atlético Nacional.



No obstante, en medio de todos estos rumores, el volante habló este martes con Win Sports y allí habló sobre su recuperación y el tiempo en el que espera estar de vuelta en las canchas.

“Sufrir una lesión de esta gravedad a esta altura de mi carrera es complejo, pero siempre se toma por el lado bueno, siempre hay cosas que aprender y que tienen que pasar. Gracias a Dios, voy en una buena recuperación, el doctor ayer me quitó los puntos y está muy contento porque la rodilla ha desinflamado”, señaló el futbolista de 34 años.



De igual manera, dio el tiempo exacto de cuando volverá a jugar: “Siempre se dice que esta lesión tarda 7 meses, espero poder estar antes, en 6 meses. El doctor fue claro y estricto conmigo y me dijo que no me iba a dejar jugar antes, pero espero regresar lo más pronto posible”.



Por su parte, se mostró agradecido con Alianza Lima por ayudarle con el tratamiento de la lesión: “Estoy muy agradecido con Alianza Lima por como se han comportado y por cómo han comprendido la lesión, han estado pendientes y me han estado apoyando. Espero que me puedan esperar y tener esa revancha de volver a jugar”.



Vale señalar que antes de su lesión, Andrade alcanzó a jugar 16 partidos y anotó dos goles con Alianza Lima en todas las competiciones.