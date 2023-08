Julián Quiñones, ‘la manzana de la discordia’ entre Colombia y México

El seleccionado de México en los últimos años ha aprovechado para convocar a jugadores de otras nacionalidades para que jueguen en su selección dado que ese futbolista en cuestión no ha sido tenido en cuenta en su país.



Tal vez el caso más sonado en el último tiempo es el de Rogelio Funes Mori que tras no ser convocado por Argentina recibió el llamado de México y desde entonces es el delantero titular del ‘Tri’.



Ahora, México podría repescar a uno de los mejores jugadores de la Liga MX en la actualidad, el colombiano Julián Quiñones quien no ha sido considerado en la Selección Colombia y ahora México estaría haciendo lo posible para convencerle de jugar con la camiseta de su país.

No obstante, varios medios en Colombia han señalado que Quiñones sería convocado para las primeras fechas de Eliminatorias Sudamericanas donde la tricolor jugará ante Venezuela y Chile.



Uno que aseguró que Quiñones jugará con Colombia es el comentarista argentino, Adrian Magnoli que dio el bombazo y aseguró que el futbolista que milita en América de México jugará en el cuadro de Néstor Lorenzo.



"Estoy en condiciones de decir que Julián Quiñones va a ser bloqueado y, seguramente, convocado por el cuerpo técnico de la Selección Colombia para los dos partidos", señaló el argentino.



Por su parte en México se dice que el técnico del cuadro azteca, Jaime Lozano lo tendría en lista para los amistosos de 2023 contra Australia y Uzbekistán y en su momento señaló que Quiñones al tener nacionalidad mexicana será tomado en cuenta como cualquier otro.



"Es mexicano y es igual que cualquier otro, por ley lo tomamos en cuenta, si él tiene la gran ilusión, lo demuestra en las convocatorias y sigue al nivel que está, seguramente es alguien que puede estar por mucho tiempo en las convocatorias", dijo el estratega para el medio TUDN.



Ahora, la decisión de jugar con uno de los seleccionados recae en Quiñones que tendrá poco tiempo para decidir ya que la fecha FIFA de septiembre está a la vuelta de la esquina.