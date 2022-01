Al-Rayyan se jugaba la vida y James... estaba ocupado en videojuegos

James Rodríguez tiene preocupados a los médicos y directivos de Al-Rayyan y, por supuesto, a los de la Selección Colombia. Pero él no parece concentrado en eso.

Y eso, en vez de ser una virtud, parece, otra vez, una invitación a la polémica. Como ha ocurrido antes, el futbolista ha tenido mal cálculo para dedicarse a su pasión por los videojuegos y las críticas no se han hecho esperar.



Esta martes, mientras Al Rayyan visitaba a Al-Khor y empataba 0-0, el colombiano, quien no estuvo en la convocatoria, no estuvo acompañando a los suyos ni virtual ni presencialmente, sino que eligió jugar Call of Duty – Warzone con VidGUN, en una transmisión en vivo por Facebook.



Fue precisamente él quien dio luces sobre la razón de la ausencia de James en el partido: “estamos con James (...) no va a jugar hoy, tiene una molestia en la pierna, pero no es nada grave”, aseguró el gamer. “Juega el próximo partido del Al Rayyan (contra Al Ahli el 23 de enero). Se está recuperando de eso”, añadió.



Pasaron varias horas en el videojuego y aunque el futbolista no habló del tema, muchos recordaron el incidente en Everton, cuando dijo en una transmisión en Twitch que no sabía contra quién jugaba su equipo, Everton, en la época en la que Rafa Benítez había acabado de llegar y le había anunciado que no jugaría en el equipo.



Muchos volvieron a poner en duda que se esté preparando adecuadamente y lo criticaron por no mostrar más compromiso con su club Al-Rayyan. Justo no está jugando, después de haber sido figura, y eso complica aún más las cosas. Aquellos viejos tiempos, en los que la gente tenía vida privada...