La crítica del 'Tino' a Luis Díaz en la noche mágica de Champions

Luis Díaz fue el hombre de la noche en Portugal, luego de anotar el gol que le dio el triunfo a su equipo, Porto, sobre AC Milan en al tercera fecha del grupo B de la Champions League.



El extremo guajiro aprovechó un balón dividido en el borde del área y con la parte interna de su pie derecho mandó a guardar el esférico al fondo de la red, el cual sirvió para darle los primeros tres puntos a su club en la competencia.

A pesar de que Díaz fue el centro de los elogios por su noche mágica de Champions League, el atacante ex Junior recibió una crítica por parte del exfutbolista Faustino Asprilla, quien en el programa ESPN Fútbol 360 aseguró que el cafetero tiene un 'problema de personalidad' al comparar su rendimiento en el club con lo hecho en la Selección Colombia.



"La responsabilidad es de todos. El entrenador lo pone a jugar de una forma donde cree que le va a rendir. Uno como futbolista si no se siente cómodo, uno lo habla se rebela y hace lo mismo que hace acá... No creo que en la Selección le prohíban si hace una diagonal y hace dos goles. Nadie le va a decir algo. Entonces el problema es de personalidad", dijo.



La crítica del 'Tino' va enfocada hacia el gran rendimiento de Díaz con el Porto y la baja producción ofensiva con la Selección Colombia. Asprilla dejó claro que la Tricolor no tiene una idea de juego y es por eso que jugadores determinantes como 'Lucho' tienen que rebelarse.