Las 5 razones para pedir a James Rodríguez en la Selección Colombia

A James Rodríguez lo han extrañado muchos aficionados en la Selección Colombia. Desde que asumió Reinaldo Rueda como seleccionador, el ‘10’ no ha vestido la camiseta nacional, por diferentes motivos.



De hecho, hace casi un año que James no está en la Selección. Ya son 337 días, entre el partido que Colombia perdió 6-1 con Ecuador, a este miércoles 20 de octubre, que Rodríguez no es visto defendiendo los colores de su país.



Y aunque muchos lo reclaman, James no hacía méritos para volver a la Selección: por sus lesiones, sus problemas, sus reacciones y sus 5 meses sin jugar un partido oficial.



Sin embargo, este domingo 17 de octubre James volvió a competir, debutando con Al-Rayyan en la Liga de Catar. No es el torneo más competitivo ni el país con más alto nivel futbolístico -de hecho, su equipo demostró muchas falencias-, pero volvió a jugar y eso para muchos es suficiente.



Aunque hay que esperar que James compita más en las próximas semanas y siga sumando minutos a los 88 que disputó en la Qatar Stars League el pasado fin de semana. Así, estas serían las razones para volver a ser llamado a la Selección.



1- Su talento. Con algo de ritmo, James se hace indispensable para el regular momento de la Selección, que empató los últimos tres juegos 0-0, y se vio falto de ideas para generar opciones de ataque. Con James, se puede jugar a otra cosa, pero es importante que tenga más minutos y cero molestias físicas.



2- El clima. Colombia no soporta el calor de Barranquilla, pues los jugadores no están en Colombia si no en otras partes del mundo y no están habituados al calor. De hecho, el partido contra Paraguay (16 de noviembre) se jugará a las 6 de la tarde para escapar de la alta temperatura, que ya no es un fuerte para la Selección. Y James sí estará habituado al calor, pues en Catar es más fuerte la temperatura.



3- Su atrevimiento. En los 88 minutos de James en su debut con Al-Rayyan, y teniendo en cuenta lo limitado del equipo en el que juega el colombiano, Rodríguez quiso siempre ir hacia adelante, probar de media distancia y tomando la responsabilidad en los tiros libres de riesgo para buscar el gol. Se necesita esa determinación en la Eliminatoria.



4- Pelota quieta. Contra Ecuador, especialmente, se vio la dificultad que tuvo la Selección en las jugadas de pelota quieta, con énfasis en los tiros de esquina, que fueron mal cobrados casi todos. Con James ya se tiene una memoria de movimientos y lanzamientos efectivos, que se han convertido en asistencias para jugadores de gran estatura, como Yerry Mina.



5- Liderazgo. Los referentes de esta Selección son David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado y Falcao García, no hay más. Pero si es llamado, James se unirá al listado de hombres influyentes en el equipo nacional, tan falto de líderes y de hombres que proyecten seguridad dentro del grupo.



Quedan tres semanas para que se conozca una nueva convocatoria de Reinaldo Rueda para enfrentar a Brasil y Paraguay, el 11 y 16 de noviembre, por las Eliminatorias. James espera llegar sano y con minutos para ese momento, y ya será decisión del entrenador de llamarlo o seguirlo teniendo al margen de su proyecto.