La precaución del DT de Falcao que salvó a Galatasaray de coronavirus

Fatih Terim, entrenador de Falcao en Galatasaray, recibe tratamiento por coronavirus covid-19, virus del que se contagió junto a otros dos directivos del club turco.

Sin embargo, según la prensa local, la situación pudo ser mucho peor de no ser por las medidas preventivas que tomó el DT y que terminó salvando a sus jugadores de haber sufrido también la enfermedad.



Según Sporx, de Turquía, el veterano entrenador, de 66 años de edad, decidió que antes del último partido que disputaron, el clásico contra Besiktas que se jugó a puerta cerrada, no hubiera entrenamientos en grupo sino que cada uno tuviera una rutina en casa, lo que hizo que cuatro días antes del mencionado duelo no tuviera contacto con nadie de la plantilla.



Por eso, cuando se confirmó su positivo, días después de ese clásico, ya sus jugadores estaban en aislamiento. Incluso desde el hospital el entrenador les mandó mensajes positivos y les aseguró que todo irá bien: "No se preocupen. Sigan el programa dado literalmente, manténgase en forma y no salgan de casa", les dijo en mensajes dirigidos a cada uno.



De esta manera, cuando finalmente se decidió que se suspendiera la Superliga turca, uno de los últimos torneos europeos que finalmente se detuvo, ya la plantilla de Galatasaray estaba a salvo. Sabia decisión del DT de Falcao que hoy todos agradecen.