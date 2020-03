El reto que le gustó a Falcao: imperdible 'echada al agua' a compañero

Falcao y su familia están, como millones de familias en el mundo, respetando la cuarentena y aprovechando el tiempo en casa.

Aunque al comienzo no le hizo mucha gracia eso de los retos en las redes sociales, e inclusive criticó uno duramente, al final se dejó seducir y terminó revelando una muy divertida historia.



El reto que sí le gustó se lo propuso Pablo Armero y se llama #LaMetioChallenge Lo que no sabía era que al final su capitán no lo dejaría precisamente bien parado...



El Tigre comenzó diciendo: "No podía faltar mi historia en #LaMetióChallenge . Ocurrió en NY con la Selección, antes de ir a un entrenamiento jugaba Del Potro un partido muy importante, ya era momento de salir, estábamos todos esperando en el bus y faltaba un jugador. Cuando llegó le preguntamos por que había llegado tarde..."



En ese punto del relato, Falcao pone el acento inconfundible de Armero y dice: "Ahí estaba viendo el partido de Del Toro, ese Del Toro juega muy bien'. ¡La metió completa!", dijo entre risas.