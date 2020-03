Claro y sin titubeos: crítica de Falcao al VAR y un mensaje a Queiroz

Aunque el fútbol en Turquía está parado por el coronavirus, recientemente dieron a conocer una entrevista de Falcao García con Bein Sports en su versión turca.

Allí, el delantero colombiano habló de cómo se dio su llegada al Galatasaray, cómo se ha sentido en estos primeros seis meses en el club y su adaptación al fútbol de ese país.

Otro de los temas a los que se hicieron referencia en esa charla fue el uso del VAR y, sin ser muy vehemente en su respuesta, Falcao señaló mostró que no está muy satisfecho con su uso hasta el momento.

“En algunas situaciones específicas, donde el criterio puede ser el mismo en todo el mundo, es positivo. Cuando empieza la interpretación de cada persona, creo que puede ser injusto, porque tu interpretación puede ser diferente a la mía. Me parece que no hay unanimidad en los criterios del VAR y a mí no me gusta. Porque estaba acostumbrado a que me hicieran un gol en 'off side' por 2 centímetros y ninguno se quejó por eso", explicó.

Sin embargo, Falcao también dio a conocer que la tecnología sí ha tenido buenos usos en el fútbol, pero que el VAR en algunas oportunidades no le ayuda al árbitro como se cree.

“Quizá, la situación más clara y cuando estoy de acuerdo, es cuando el balón cruza totalmente la línea de gol, que es muy evidente. Pero cuando pones una situación de juego en cámara lenta, pones al árbitro en una situación muy compleja, porque en cámara lente se distorsiona la jugada y el VAR no es correcto en eso", contó.

En esa charla también se refirieron a sus objetivos como futbolista, pues uno de ellos es estar en el Mundial de Catar, que por el momento se jugará en el 2022.

“Estoy tomando todas las decisiones en mi carrera apuntando a estar ahí, por eso he venido a Galatasaray, que es un club que me permite seguir compitiendo. De todas maneras voy año a año mirando cómo se dan las cosas", dijo como un claro mensaje que debería escuchar Queiroz, entrenador de la Selección Colombia.

Esta entrevista se realizó antes de que los equipos entraran en cuarentena por el coronavirus y este lunes se dio a conocer que el vicepresidente del equipo y el entrenador están infectados con este virus.