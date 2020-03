Todo es válido: las drásticas medidas que tomó Bacca en España

España es uno de los países más afectados por el covid-19 en Europa y allí está Carlos Bacca, quien hace parte del Villarreal. Desde su casa, el delantero colombiano contó cómo vive sus días.

“Nosotros hicimos una compra para un mes. Ya se escuchaban las voces de la gravedad de la situación. En el club (Villarreal) nos venían diciendo que se estaba complicando y tratamos de hacer ese mercado para tener alimentación en casa. Ahí estamos mi esposa (Shayira Santiago), los dos niños (Carlos Daniel, Karla Valentina y Abigail), dos personas más, que viven con nosotros desde hace mucho tiempo, y yo. Lo que hacemos es despertarnos y compartir en familia el desayuno. En la mañana todos entrenamos en el parking de la casa, en el espacio que tenemos. Yo hago los ejercicios que me manda el club, porque nos están mandando trabajos individualizados para perder lo menos posible la forma física, aunque sabemos que va a ser difícil, no es lo mismo entrenar en casa que en el campo. Nos movemos, después almorzamos, compartimos La Palabra (La Bibilia) y juego mucho con los niños", dijo el delantero en un diálogo con El Heraldo.

Es por eso que Carlos Bacca ha tomado decisiones que parecen drásticas, pero que en realidad son necesarias para evitar cualquier tipo de contagio de coronavirus y otra enfermedad.

“No me asomo ni a la puerta de mi casa porque la situación está complicada. No llega nadie a la casa. Los perros se sacan ahí mismo, hacen su necesidad, se recoge y listo. No hay pedidos de comida ni ningún domicilio. Es que la situación es complicada, un contacto con alguien que esté infectado y son siete personas que terminan contagiadas en la casa. Las medidas son extremas. Gracias a Dios mi trabajo me permitió hacer un mercado de un mes, pero hay personas que buscan su sustento día a día. Yo que tengo la posibilidad de hacerlo, tomo todas las precauciones posibles. Nos lavamos las manos muchas veces, cada uno de mis hijos tiene un antibacterial, hay otros en la cocina, en los baños. Todo lo que sea posible para tratar de evitar esta situación. Solo aquí en la Comunidad Valenciana, que es donde vivo yo, hay más de 2 mil casos (reportados)", explicó.

Aunque Bacca no es el único que ha tomado estas medidas, pues el lugar en el que vive también demuestra que esta situación es de extremo cuidado.

“Las calles están solas. No pasa ningún carro por el frente de la casa. Estoy en un conjunto residencial donde hay muchas casas. Hay una carretera en la que normalmente pasan muchos carros, pero ahora mismo no se sienten. Los vecinos ni se escuchan", relató.

Aunque no es por el coronavirus, Bacca ha mantenido contacto con varios futbolistas, pues desde la distancia buscan mantener una relación en torno a Dios y su palabra.

“Con Cuadrado hablo durante la semana, tenemos un grupo de oración con el pastor Juan Guillermo Ricaurte, que a veces hace una videollamada y oramos. Casi todos los días estamos en contacto con Juan, Miguel Borja, Chunga, Dávinson Sánchez, Lucumí, Daniel Torres, Wílmar Barrios y unos amigos de Cuadrado. Compartimos La Palabra casi todos los días a través de un grupo de Whatsapp. Con eso nos fortalecemos", dijo.

En todo este tiempo, Carlos solamente salió de su casa en una oportunidad, pues tuvo que hacerse los exámenes médicos correspondientes para saber si tenía o no el virus.

“La Liga nos mandó obligatoriamente a hacernos el test. El viernes nos llamó el club y nos puso un horario a cada uno. Desde el parking del club nos hicieron los exámenes. Llegábamos por separado y cada uno en su carro. Los doctores estaban en el parqueadero y ahí nos hicieron el test. Gracias a Dios ninguno está contagiado", relató.