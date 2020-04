¿Les tocó el bolsillo a los colombianos la crisis de Premier League?

Son tiempos difíciles para todos y especialmente apra la Premier League, que lleva semanas advirtiendo sobre el colapso financiero que enfrentará en el mediano plazo por culpa del coronavirus covid-19.

¿Pero de qué manera impacta eso a los colombianos que juegan en dicha liga? Por ahora, el impacto es mínimo, según los reportes de la prensa local.



Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma, Steven Alzate, José Heriberto Izquierdo y Carlos Sánchez han tomado decisiones individuales de enviar ayudas, especialmene a Colombia, para los más necesitados, y esperan con atención la evolución de la pandemia, que en Reino Unido avanza a un ritmo preocupante y ya se supera la cifra de 7.000 muertos por la enfermedad.



Dos asuntos juegan en favor de los colombianos: el auxilio que brinda el gobierno británico para cubrir el 80 por ciento de los empleados de distintas empresas, medida que busca proteger la calidad del empleo, y la voluntad firme de los jefes de la FA de retomar hacia mayo la competencia para que las cosas, en lo deportivo y lo económico, vuelvan a la normalidad.



Según el diario AS de España, este es el caso del Bournemouth y el West Ham, de Lerma y Carlos Sánchez. Ambos clubes han anunciado que se acogerán a las ayudas estatales y que, al menos por ahora, respetarán el 100 por ciento de los salarios de sus empleados, incluyendo la plantilla profesional.



El Everton, entre tanto, no ha hecho recortes salariales, no ha convocado a sus jugadores para negocia rebajas y cumple a cabalidad los contratos, aunque sus directivos no descartan que tengan que tomar algunas medidas restrictivas en el futuro, dependiendo del avance de la pandemia.



El Brighton, de Izquierdo y Alzate, reconoció que, si no hay buenas noticias pronto, será uno de los clubes que pase más dificultades económicas en el futuro, con lo cual se acogería a vacaciones pagas con dinero del Gobierno o inclusive suspensión de algunos contratos.



El Tottenham, en cambio, ya comenzó su plan de choque: recortó en un 20 por ciento los salarios de cerca de 500 empleados y no descarta tocar a la plantilla profesional y al costoso entrenador José Mourinho, aunque su intención principal es que la iniciativa provenga de sus estelares... al menos por ahora.



Cabe recordar que los colombianos y todos los jugadores de la Premier League se encuentran en una dura disputa con los directivos de la FA, que en una reciente reunión ordenó la reduccion salarial de los futbolistas en un 30 por ciento, lo que fue rechazado por la asociación. Las negociaciones, en este punto, se encuentran estancadas.