Arrepentidos: Mourinho y Dávinson reconocen error al violar cuarentena

Fresco en la memoria de los británicos está el video de José Mourinho, entrenando en un parque público, con el colombiano Dávinson Sánchez, Tanguy Ndombele y Ryan Sessegnon. Sin respetar distancias mínimas de 2 metros entre uno y otro, fuera de casa, normal.

Parecía que Mourinho y sus pupilos estaban por encima de la Ley, que ordenaba confinamiento absoluto, respeto DE TODOS LOS CIUDADANOS por la cuarentena y ejemplo de parte de aquellos que son más visibles.



Antes que las autoridades entraran a la escena, el propio Tottenham les hizo a los cuatro un llamado de atención tan fuerte, que logró lo improbable: una disculpa pública de Mourinho.



​"Acepto que mis acciones no fueron en la línea del protocolo del gobierno ya que sólo debemos tener contacto con gente de nuestra vivienda. Es vital que todos tomemos parte de estas medidas y sigamos los consejos del gobierno para ayudar a nuestros héroes del Servicio Nacional de Salud", dijo el portugués.



​El diario The Mirror explicó que no hubo una cuerdo entre los tres jugadores y el DT para entrenar, pues Mourinho se ofreció solo a ayudar a Ndombele, quien vive en su vecindario y está ansioso por brillar en la Premier League.



Se dio la circunstancia, según el medio, de que cerca del Hadley Common en el norte de Londres, donde se tomaron las fotos, también viven Sánchez y Sessegnon, y ellos se habían citado aparte para entrenar, cometiendo el error de correr uno demasiado cerca del otro. "Pero no participaron en la sesión con Ndombele", dijo la fuente.



Un portavoz de Tottenham Hotspur dijo en su momento: "Todos nuestros jugadores han sido recordados a respetar el distanciamiento social cuando hacen ejercicio al aire libre". Evidentemente eso fue lo que, en este caso, no se respetó.



El arrepentimiento de Mourinho y de los jugadores obedece a que entienden que como figuras públicas deben ser los primeros en cumplir las normas, en una país que este miércoles pasó la cifra de 7000 muertos por covid-19.

