Blanc habló de la actualidad de James: 'no está en la mejor condición'

El técnico de Al-Rayyan, Laurent Blanc, atendió los medios este lunes previo al partido por la Qatar Stars League frente a Al-Sailiya. Fue consultado por el '10' colombiano James Rodríguez y habló sobre su condición física.

“James es un muy buen jugador, todos lo saben, pero llegó tarde a Catar. No tuvo muchos juegos de preparación y con Nzonzi es lo mismo, pero estoy muy feliz de tenerlos a los dos en el equipo", reconoció el entrenador francés, quien prepara el duelo de este martes (9:20 am, hora colombiana).



Laurent Blanc dijo que tanto James como Nzonzi necesitan minutos y él se los dará. "Necesitan tiempo y eso en el fútbol a veces es difícil porque en este momento necesitamos ganar. James y algunos jugadores no están en la mejor forma y lo sabemos, pero necesitamos de ellos. Si los quieres tener al 100% tienen que jugar”.



Finalmente, el francés visualizó a Al-Rayyan cuando hombres como el '10' colombiano consigan ponerse a punto físicamente. "Queremos preparar a estos jugadores para que estén con el grupo y cuando ya estén listos, Al-Rayyan será un gran equipo”.