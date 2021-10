¡Una semana, a puro fútbol! Conozca agenda de colombianos por el mundo

Para los amantes del fútbol y quienes le siguen los pasos a los colombianos en el exterior, en FUTBOLRED les traemos buenas noticias. Esta semana habrá una nutrida programación con varios de los nuestros, varios de ellos en los planes de Reinaldo Rueda para la jornada de Eliminatoria en noviembre frente a Brasil y Paraguay.

La jornada iniciará este lunes con cuatro partidos, uno de ellos con grandes noticias para la tricolor y es la convocatoria del goleador Miguel Ángel Borja, quien se recuperó de la lesión de tobillo.



Habrá partidos todos los días, por diferentes competiciones, y se destaca el choque en Vallecas entre Rayo y Barcelona, que llegará dolido tras perder el clásico este fin de semana. El ‘Tigre’ podría volver a la titular. Así que tomen atenta nota.



Lunes, 25 de octubre



2:45 pm | Lanús vs Talleres (Diego Valoyes/Rafael Pérez)

Copa de Liga Argentina



3:15 pm | Boavista (Sebastián Pérez) vs Belenenses

Liga de Portugal



5:00 pm | River Plate (Jorge Carrascal) vs Argentinos Jrs.

Liga Argentina



6:00 pm | Atlético Goianiense vs Gremio (Jaminton Campaz/Miguel Á. Borja)

Brasileirao



Martes, 26 de octubre



9:20 am | Al-Rayyan (James Rodríguez) vs Al-Sailiya

Liga de Catar



12:00 m | Alavés vs Elche (Johan Mojica/Helibelton Palacios)

Liga de España



1:00 pm | Santa Clara vs Porto (Matheus Uribe/Luis Díaz)

Copa de la Liga Portugal



9:00 pm | LA FC (Cristian Arango/Jesús Murillo) vs Seattle Sounders (Yeimar Gómez/Fredy Montero)

MLS



Miércoles, 27 de octubre



11:30 am | Sampdoria vs Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata)

Serie A



11:30 am | Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) vs Sassuolo

Serie A



11:30 am | FC Kubán vs Krasnodar (Jhon Córdoba)

Copa de Rusia



12:00 m | Rayo Vallecano (Falcao García) vs FC Barcelona

Liga de España



1:00 pm | Sint-Eloois-Winkel Sport vs Genk (Carlos Cuesta/Daniel Muñoz/Jhon Lucumí)

Copa de Bélgica



1:45 pm | Rangers (Alfredo Morelos) vs Aberdeen

Liga de Escocia



9:00 pm | Timbers (Yimmi Chará/Diego Chará/Dairon Asprilla) vs SJ Earthquakes

MLS



Jueves, 28 de octubre



12:00 m | Celta de Vigo (Jeison Murillo) vs Real Sociedad

Liga de España



1:00 pm | Granada (Luis Suárez/Santiago Arias/Carlos Bacca) vs Getafe

Liga España



1:45 pm | Nápoles (David Ospina) vs Bolonia

Serie A



7:00 pm | Atlas (Camilo Vargas/Julián Quiñones) vs Tijuana (Brayan Angulo/Christian Rivera)

Liga de México



Viernes, 29 de octubre



11:00 am | Zenit (Wilmar Barrios) vs Dinamo Moscú

Liga de Rusia



11:50 am | Al-Ahli Saudi vs Al-Hilal (Gustavo Cuéllar)

Liga de Arabia Saudita