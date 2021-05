Quintero explota contra violencia en Colombia: 'me duele mi tierra'

El primer futbolista en manifestarse desde el exterior sobre la difícil situación que afronta en país en medio del Paro Nacional, fue el antioqueño Juan Fernando Quintero. El volante que milita en el fútbol chino manifestó su sentimiento de dolor por lo que está sucediendo en Colombia.

"Quisiera expresar muchas sensaciones que tengo. Quisiera explicar muchas emociones , pero me duele mi tierra tanto como a todos. Siento que no puedo callar por tantas imágenes que he visto. No soy político, soy solo un simple colombiano que quiere lo mejor para mi país. Todo comienza por la paz, por el respeto, la comprensión y por el derecho que tenemos todos a expresarnos", inició su mensaje en instagram.



Y agregó: "Tengo fe que todo va mejorar para bien y lo digo porque mi familia lo está viviendo en carne propia y me duele no poder estar con ellos y sobre todo por no poder estar ayudando a las personas que hoy son afectadas con muchas decisiones que se toman... (nada personal con nadie). También sé que la violencia no nos lleva a ningún rumbo, solo al dolor y a crear un embudo de tristeza lleno de lágrimas y arrepentimiento. Espero que todos los colombianos seamos escuchados, así esté en el otro lado del mundo encerrado y viendo noticias y sufriendo desde un teléfono".



Al final, 'Juanfer' quien publicó una fotografía sosteniendo una bandera de Colombia con la frase "Comuna 13", dice que "IMPORTAN MÁS LAS PERSONAS. Que una decisión PERSONAL no afecte a miles" y hace un llamado al diálogo.



Y es que desde que inició la protesta social en el país, la cual ya ha cobrado varias víctimas, muchos colombianos han estado esperando un pronunciamiento de referentes del fútbol colombiano en el exterior. Ya lo había hecho la volante del Inter, Yoreli Rincón, quien ha estado activa en sus redes manifestando el descontento por la violencia desatada en el país.