Colombianos debutan en el Mundial de Clubes: City espera por León

El Mundial de Clubes ya inició y sigue su curso este viernes 15 de diciembre, pero ahora, el turno es para León de México, que jugará los cuartos de final contra el conjunto japonés Urawa Red Diamonds.

De igual manera, los colombianos harán su primera aparición en esta edición del Mundial de Clubes, pues en el club mexicano estarán tres cafeteros que buscan también la gloria internacional.



Los jugadores William Tesillo, Stiven Barreiro y Ómar Fernández son los que tendrán protagonismo con el campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf.





Sin embargo, la tarea para lograr verse las caras en semifinales contra Manchester City, no es fácil, pues el León Últimamente ha habido mucha frustración en zona defensiva porque no ha logrado la portería a cero y en los últimos cuatro partidos ha recibido dos goles en promedio.



Además, el objetivo de León será superar la participación de Tigres UANL en la temporada 2020, que llegó a la final, por lo que el cuadro felino espera convertirse en el primer equipo mexicano en obtener esta competencia.



León vs Urawa

Día: viernes 15 de diciembre

Hora: 9:30 a.m. (hora de Colombia)

TV: FIFA +

Estadio: Prince Abdullah al Faisal, Yeda