ABC Mundial de Clubes: colombianos, equipos y sistema de juego

La vigésima edición del Mundial de Clubes dará inicio este 12 de diciembre en Yeda, Arabia Saudita y se extenderá hasta el 22 del mismo mes. En territorio árabe se jugará este último torneo internacional que organiza la FIFA con el formato actual, pues desde 2025 cambiará el sistema de juego.

El formato de competencia será de eliminación directa en todas sus fases y a partido único e iniciará desde los octavos de final con el duelo entre Auckland City (Nueva Zelanda), campeón de la Liga de Campeones de Oceanía y Al-Ittihad (Arabia Saudita), equipo que es anfitrión y donde juega el delantero francés Karim Benzema.



Luego de ese partido de octavos de final del Mundial de Clubes 2023, el viernes 15 de diciembre jugarán León (México) y Urawa Red Diamonds (Japón), en partido de los cuartos y de allí saldrá el rival de Manchester City.





Colombianos que jugarán el Mundial de Clubes 2023

​

En esta edición habrá cinco futbolistas colombianos que buscarán la gloria en Arabia Saudita y son William Tesillo, Stiven Barreiro y Ómar Fernández del Club León de México, mientras que los otros dos son Jhon Arias y Yony González, quienes estarán con Fluminense de Brasil.



Fluminense y Manchester City desde las semifinales



El campeón de la Copa Libertadores y la Champions League esperan verse en la gran final, pero primero deberán pasar sus respectivas llaves de semifinales, pero deberán esperar los ganadores entre el cruce Auckland City o Al-Ittihad vs Al-Ahly y el ganador entre León vs Urawa, respectivamente.



La gran final se disputará el 19 de diciembre en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda a partir de la 1:00 p.m. de Colombia y todos los partidos serán transmitidos por FIFA+.



Fixture Mundial de Clubes 2023



Octavos de final | 12 de diciembre

Al-Ittihad FC vs Auckland City FC, 1 :00 p.m. (hora de Colombia)



Segunda ronda | 15 de diciembre

Club León vs Urawa Red, 9:30 a.m. (hora de Colombia)

Al Ahly FC vs Al Ittihad FC/Auckland City FC, 1:00 p.m. (hora de Colombia)



Semifinales 18 de diciembre

Fluminense vs (Al Ahly FC o Al Ittihad FC/Auckland City FC), 1:00 p.m. (hora de Colombia)



Semifinales | 19 de diciembre

Club León/Urawa Red vs Manchester City FC, 1:00 p.m. (hora de Colombia)



22 de diciembre

Partido por el tercer puesto, 9:30 a.m. (hora de Colombia)

Final, 1:00 p.m. (hora de Colombia)