Tomen nota: los colombianos que estarán presentes en Champions League

Finalmente se acaba la fase de grupos de la Uefa Champions League, y varios equipos donde hay colombianos, están en la espera de asegurar su cupo a los octavos de final de la competición.

Solamente hay un equipo de donde juegan los colombianos que ya aseguraron su presencia en la siguiente fase, el resto, tendrán mínimas chances para clasificar o quedarse en la Uefa Europa League.

Jugadores como Juan Guillermo Cuadrado, Cristian Borja, Davinson Sánchez, y Deiver Machado, posiblemente puedan tener acción este martes 12 de diciembre, en la última fecha de la Champions League. De acuerdo a esto, así será el fixture de cada equipo en donde están los colombianos.

Uefa Champions League - Fecha 6



Lens (Deiver Machado) vs. Sevilla / 12:45 p.m. - Stade Félix Bollaert (Grupo B)

​FC Copenhague vs. Galatasaray (Davinson Sánchez) / 3:00 p.m. - Parken (Grupo A)

Napoli vs. Braga (Cristian Borja) / 3:00 p.m. - Estadio Diego Armando Maradona (Grupo C)

​Inter de Milán (Juan Guillermo Cuadrado) vs. Real Sociedad / 3:00 p.m. (Grupo D)

Four knockout stage spots still up for grabs 👀#UCL pic.twitter.com/ZxhiJZWUrU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2023

Cabe recordar que solamente el Inter de Milán está clasificado a los octavos de final. Mientras que Lens, Braga y Galatasaray están por el momento en posición de Uefa Europa League, aunque deben ganar y depender de varios resultados para poder estar en los octavos de final de la competición.