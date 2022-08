Christophe Galtier: técnico campeón con PSG que dirigió a colombiano

Sin duda alguna, el Paris Saint-Germain ya cumplió el gran anhelo de superar a Mauricio Pochettino, y en lugar del argentino, llegó Christophe Galtier. El estratega cuenta con una experiencia importante en la Ligue 1, quedando campeón con el Lille en la temporada 2020-21, luego salto al Niza, y ahora, se convirtió en el deseo de Nasser Al-Khelaïfi, dueño del club parisino.

Sonaron para la dirección técnica, Zinedine Zidane, Joachim Löw, Marcelo Gallardo, Antonio Conte, Thiago Motta, entre otros. Sin embargo, los cataríes se decantaron por Christophe Galtier. Ven en el estratega francés la posibilidad de conseguir el máximo sueño que tiene el Paris Saint-Germain y sus dirigentes que se llama la Liga de Campeones. Esa que perdieron con Thomas Tuchel en el 2020 contra el Bayern de Múnich, y que a la postre, significó la salida del estratega alemán.



Dos años pasaron, y se repitió la historia con Mauricio Pochettino al no conseguir el máximo objetivo de hacerse con la Uefa Champions League, eliminados prematuramente en los octavos de final. Real Madrid le dio una lección en el Santiago Bernabéu que afectó al banquillo, al camerino y sin duda alguna, a los directivos cataríes que cesaron al argentino, y a Leonardo de la dirección deportiva. Si Christophe Galtier no logra esa consecución, seguramente su continuidad estará en revisión.

No obstante, el estratega ya pisa fuerte con el Paris Saint-Germain después de la exitosa gira en Japón llena de goleadas a su favor, llegó a la competencia. Afrontó su primer partido oficial en el banquillo parisino contra Nantes en la definición de la Supercopa de Francia con un nivel que ilusiona de Lionel Andrés Messi, Neymar y Sergio Ramos que anotó de taco.



Tiene un equipo que no tendrá límites en esta Ligue 1, Champions League y con figuras en su mejor nivel como Messi, Neymar, a la espera de que compita Kylian Mbappé y Sergio Ramos como titular indiscutible en la estructura de Christophe Galtier. Lo que pocos saben es que el nuevo director técnico, en su amplia trayectoria coincidió con un jugador colombiano cuando el futbolista dio el salto a Europa.



Christophe Galtier inició sus pinitos en la dirección técnica como asistente técnico. Pasó por clubes como Marsella, Aris Salónica, Bastia, Al Ain de Emiratos Árabes, Sochaux, Olympique de Lyon, Saint-Étienne, su último club como asistente, pero en 2005, estuvo en el Portsmouth. Ahí fue el segundo de Alain Perrin, estratega en posesión. Estuvo apenas meses en Inglaterra, pero coincidió con Jhon Viáfara.



Galtier hizo buena dupla con Alain Perrin en el Al Ain, Portsmouth y Sochaux. Perrin dirigió 21 partidos con los ingleses mientras que Jhon Viáfara estuvo presente en 14 juegos y marcó un gol. Christophe y Alain apostaron por el colombiano, pues venia de ser campeón de la Copa Conmebol Libertadores. Pagaron 1,5 millones de libras para contar con él.



No gozó de mucha titularidad, más allá de esos 14 encuentros, pero lograron salvarse del descenso. Poco duró la historia de Jhon Viáfara con Alain Perrin y Christophe Galtier. El colombiano también buscó salida en 2006, y luego volvió a la Premier años después con el Southampton. Jhon sigue con su delicada situación en una cárcel de los Estados Unidos.