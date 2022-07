¿París le hizo perder su talento? Crítica de excompañero a Neymar

Neymar Jr, ese jugador del Santos de Brasil que salió de su país con destino al FC Barcelona en una temprana edad por su gran talento, y la magia que mostraba en cada encuentro del Brasileirao. Sus pinceladas demostraban que era una joya, y su responsabilidad en el terreno de juego, sumado a su gran disciplina cuando era un jovencito se fueron apagando cada vez que le llegaba la fama.

Aunque no se puede negar el talento de Neymar Jr, en el último tiempo ha estado en el radar de los seguidores del fútbol europeo que no se aguantan su actitud y mucho menos su manera de jugar. Cada vez que siente un pequeño contacto, se tira al suelo para ver si los árbitros caen en su trampa, algo impropio de una de las máximas joyas del fútbol brasileño, que hasta ha sido comparado con Pelé por su atrevimiento en la cancha.



Llegó al FC Barcelona y formó uno de los mejores tridentes del mundo con Lionel Andrés Messi y Luis Alberto Suárez. Un ataque más que temible el que formalizaron en Cataluña con ganas de arrasar el mundo buscando títulos. Su historia como azulgrana llegó a su final aquejando que no quería estar bajo la sombra del argentino.



Aterrizó en París donde deleitó a la capital francesa con su talento, pero cada vez más era evidente que no estaba conectado en los entrenamientos y en la cancha. La indisciplina se apoderó del brasileño, que hasta de vez en cuando llegaba borracho a las sesiones de entreno. Poco a poco su actitud empezó a estar en el radar de los seguidores que reaccionaron con chiflidos y silbatinas contra ‘Ney’.



Volvió a estar al lado de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain, y mantiene que quiere quedarse en la capital francesa jugando con su amigo argentino. Los rumores de su posible salida se fueron apagando con el tiempo. Neymar compartió equipo con el defensor belga, Thomas Meunier que ahora se desempeña como el lateral derecho del Borussia Dortmund.



El que fue su compañero en el PSG desveló que Francia no fue el mejor destino para Neymar, pues mantiene que perdió su talento y su magia en el conjunto parisino. Thomas Meunier dijo en el diario The Kicker, ‘tengo que admitir que era un gran fan de Neymar cuando todavía jugaba en el Barcelona. La remontada es toda de él. Si hubiera tenido 10 años, habría tenido su póster en mi habitación’.



Además de ser aficionado al brasileño, mantuvo que cuando llegó en 2017 a París, se desconectó de la magia que mostraba en Cataluña. No demostró esas pinceladas de magia, y cambió las alegrías de los parisinos por incesantes críticas y silbatinas a las que cada vez responde de manera jocosa que tendrán que aguantarlo por más tiempo en el Parque de Príncipes, porque su intención nunca ha sido salir en esta ventana de fichajes.