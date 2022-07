¿Ex mejores amigos? 'Desplante' de Neymar a Mbappé enciende alarmas

Neymar y Mbappé. Eran, hasta no hace mucho, los mejores amigos del mundo. Bueno, los mejores del PSG, para empezar.

Pero el tiempo y el dinero cambiaron todo: ahora Mbappé tiene la sartén por el mango tras su millonaria renovación y cada decisión, más allá de quien se siente en el banquillo, pasará por él.



Lo saben todos en Francia. Pero, al parecer, a Neymar no le llegó el memorando. Hay que decir que tiene sus razones: según trascendió recientemente, la directiva le comunicó al brasileño que no sería prioritario en esta temporada y que le buscarían destino.



Neymar spotted ignoring Kylian Mbappe as Lionel Messi 'conflict' comes to light https://t.co/OH4c6pxaJE pic.twitter.com/jAkOLGQl9J — Mirror Football (@MirrorFootball) July 13, 2022



El club, claramente tiene sus razones: Neymar fue más noticia por fiestas y lesiones que por su rendimiento y de los 50 partidos de la última temporada solo disputó 28.



Y Mbappé, que ya no quiere esperar más para ganar la Champions League y ponerse en la primera fila para el balón de oro, no está dispuesto a esperar por nadie. Menos por Neymar, un alto costo que no parece suficientemente rentable.



La mala nueva es que el brasileño tampoco se ayuda mucho en las prácticas, lo que ha quedado claro en la última jornada, en la que le hizo un desplante para esperar a Messi al hacer un ejercicio. No fue accidental, sin duda. ¿O si? Juzgue usted:

Neymar ignored Mbappe for Messi. Watch closely! pic.twitter.com/a8RLwIeEQO — Messiologist (@FC_Bar_celona) July 12, 2022

Neymar y su presente ya no son indispensables. Lo primero y más importante es Mbappé. ¿Por cuanto tiempo aguantará la presión? Esa es la historia que aún está por contarse.