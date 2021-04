Voz autorizada: exfutbolista italiano compara a Muriel con Ronaldo

Con 19 goles y 8 asistencias en Serie A, Luis Fernando Muriel es, hoy por hoy, uno de los mejores jugadores del campeonato italiano.



El atlanticense, de 30 años, tuvo una destacada actuación el domingo pasado en la victoria de su equipo, Atalanta, por 5-0 sobre Bolonia, pues el colombiano aportó en el marcador con un gol de penal y una asistencia de taco.

Tras el partido, los elogios hacia el atacante cafetero no pararon y, justamente, Christian Vieri, exfutolista del equipo de Bérgamo y de la Selección de Italia, volvió a comparar al delantero con el brasileño Ronado Nazario.



En un diálogo con Bobo TV, el exdelantero aseguró que el colombiano tiene movimientos muy similares a los que hacía 'El fenómeno' en la cancha, por lo que no dudó en hacer la comparación.



"Luis Fernando Muriel hizo dos o tres tiros impresionantes ante el Bologna, una vez más me pareció a Ronaldo, el Fenómeno. Tiene cosas por momentos de un segundo, pero lo digo en serio. ¿Exagerado? Lo he dicho durante años y también conozco hasta el pelo de Ronaldo, realmente me recuerda a él".



Durante la temporada, Luis Fernando Muriel lleva 23 goles y 10 asistencias en los 43 partidos que ha disputado. Su gran momento tiene a Atalanta como segundo en la Serie A y, equipos como Inter de Milan, ya han preguntado por el goleador.