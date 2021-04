¿Lección aprendida? 'Me arrepiento de no haberlo pateado más fuerte'

Eric Cantona es sinónimo de polémica, de escándalo, de todo lo políticamente incorrecto. Era así como jugador y no fue distinto ahora que está retirado.

Cantona es recordado por sus goles, su potencia pero muy especialmente por un hecho, ocurrido en 1995, que no tuvo nada de gesta.



Cuando se medía con Manchester United al Crystal Palace por la Premier League, el francés se volvió loco de rabia y ante las críticas y fue hasta la tribuna para darle una terrible patada a un hincha que no se cansó de insultarlo.



La ejemplar sanción fue de nueve meses, perdió confianza en la selección de Francia y evitó la cárcel solo porque las influencias le ayduaron a pagar servicio comunitario. Eso sí, pagó 30 mil dólares de multa al agredido.



¿Qué aprendió? En el documental The United Way’ lo dejó clarísimo: “Fui insultado miles de veces y nunca reaccioné, pero a veces uno es frágil", dijo. Pero, ¿se arrepiente? “Solo me arrepiento de no haberle pateado aún más fuerte”, dijo. Ok, no fue muy aleccionador.



“Fui sancionado sin jugar nueve meses. Me usaron para dar ejemplo”, afirmó ante las cámaras. Y puede ser...



El único que lo apoyó, según contó Cantona, fue su DT en el United, el mítico Sir Alex Fergusson: "supo encontrar las palabras correctas. Me quiso y me respetó siempre. Como un padre (…) Otros me hubieran despedido. Esa es la diferencia entre el United y los demás”.