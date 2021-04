¿Tu parles français? La tentación que preparan en París para Messi

Pasan los días y Lionel Messi no decide su futuro, solo quiere pensar en la posibilidad del doblete en España con FC Barcelona y así espera, como la niña más linda de la fiesta, al más atractivo pretendiente.

Según informó este martes TNT Sports Brasil, el argentino ya tendría una primera oferta sobre la mesa para salir del equipo catalán, a costo cero, al final de la actual temporada.



Asegura la fuente que PSG le ha ofrecido un contrato por dos temporadas, más una tercera opcional, con números levemente inferiores a los que maneja hoy en España y con un plus: jugar de nuevo junto a Neymar, al lado de su gran amigo Ángel Di María y de a mano de su compatriota Mauricio Pochettino.



Dice la fuente que el PSG considera que su oferta es "inalcanzable" para los otros pretendientes, a saber el Manchester City de Guardiola y el propio FC Barcelona.



No se tata solo del músculo financiero para pagar su salario, con rotundos números, aparentemente 555 millones de euros por cuatro años, según la filtración del diario El Mundo, sino también de un proyecto ganador, con la expectativa de asegurar por un par de años más a Mbappe y el propio Neymar y juntarlo con las otras figuras que hoy tienen al equipo francés en semifinal de Champions League, título que además ya disputó en la temporada anterior.



¿Qué decidirá Messi? Por ahora, según se dice en España, ha dado la orden a su padre y agente, Jorge Messi, de no adelantar reuniones con nadie hasta terminar la temporada. El FC Barcelona no le ha hecho oferta porque espera a los resultados de una auditoría interna, pero tras los últimos resultados y con la opción de volver a pelear títulos como antaño, podría tener la primera opción.