Prueba judicial complica a Villa, pero él y Boca solo siguen de fiesta

El caso Sebastián Villa, investigado por denuncias de dos mujeres, la última por presunta violencia de género, violación y hasta tentativa de homicidio, avanza ante la justicia argentina, y no precisamente a favor del futbolista.

Este lunes, justo después de que Boca Junior volviera a coronarse campeón de Argentina, se conoció que la última presunta víctima enfrentó un peritaje psiquiátrico, el cual, según Infobae, reveló que la mujer “presenta indicadores de abuso sexual durante el relato de los hechos” con “angustia” y un “trastorno de estrés post-traumático” y, lo más importante, que en su declaración “no se advierten indicadores de fabulación o mendacidad”. Es decir, no miente.



La información ya está en manos de las fiscales Vanesa González y Verónica Pérez y, según expertos, es una prueba muy importante para probar que "La víctima presenta indicadores de abuso sexual, durante el relato de los hechos se angustia. Tiene trastornos del sueño y del apetito", según consta en el informe, además de que "No presenta ninguna disfunción en su esfera psicosexual" y "Presenta un trastorno de estrés post traumático".



Sin embargo, el propio Villa no presta atención, al menos no públicamente, y tras el festejo del título dijo en sus redes:

"Vamos a sacar esto adelante, Dios sabe quién soy, mi familia sabe quién soy, el grupo sabe quién soy, el club sabe quién soy...". Y agregó: "Vamos Boca, siempre con confianza y con fe. Bendiciones, gracias por el apoyo".





¿Boca? No quiere justicia de redes sociales



Mientras Villa aparecía en sus redes sociales abrazado a Jun Román Riquelme y visiblemente contento, muchos se preguntaban por que seguía jugando con tanta normalidad, como si no tuviera una causa judicial en contra.



Jorge Bermúdez respondió a estos últimos, en su calidad de miembro del Consejo de Fútbol de Boca: "Las víctimas tienen derecho a manejarse debidamente, que se le dé un debido proceso a todo. En la Constitución argentina el único que dictamina si alguien es culpable o no es un juez de la República. Estamos cansados de que las redes sociales y gente señale como si tuviera derecho. Todo el mundo tiene derecho a ser escuchado, tanto la chica como el jugador", le dijo a TNT Sports.



Bermúdez no cree que Boca haya hecho nada mal en este proceso: "La institución estuvo a la altura, ha sido muy respetuosa desde el primer instante. Nosotros vamos a respetar ese debido proceso de las dos víctimas, de las personas más involucradas en este tema. Tengan algo seguro: las redes sociales no nos van a hacer tomar decisiones. Respetamos muchísimo a la gente, al hincha, al socio, amamos a nuestra institución, pero sabemos que las cosas se tienen que hacer correctamente y la Ley y la Justicia tienen sus normas y jueces y ellos deben impartir justicia para cada uno".