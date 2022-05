‘Profundo asco’: presidente de Argentina sobre el caso Sebastián Villa

Sebastián Villa sigue jugando bajo la disciplina de Boca Juniors, pese a las denuncias de presunta agresión sexual. El colombiano ya se prepara para la final contra Tigre, ha estado en el ojo de la crítica, luego de conocerse una nueva polémica, luego de la ocurrida hace un tiempo con su expareja.



Posiciones a favor del jugador y en contra han surgido, luego de los múltiples comunicados de Boca Juniors, donde no han tomado una decisión radical, rigiéndose bajo un procedimiento y esperando que todo se esclarezca.



Pese a no tocar directamente el caso del jugador de Boca, el presidente de Argentina, Alberto Hernández, habló de la violencia de género, en el programa Radio Con Vos, de la emisora 89.9 FM “La sociedad argentina no puede soportar más conductas de esta naturaleza, no las puede tolerar. La Argentina tiene que ser respetuosa con el género que sea. Que cada argentino, argentina o argentine que viva en este país debe ser respetado en la condición que elige”.



“Lo que pienso sobre el sometimiento sexual de una mujer por la decisión de un hombre, asco me da, profundo asco. De eso estoy absolutamente seguro, y no puede ser que en el siglo 21 esto pase. Tenemos que ponernos del lado de la víctima, eso es lo que siento” concluyó el mandatario argentino.



Pese a no mostrar una postura clara y diciente en el caso de Sebastián Villa, pidió a las autoridades no tener tolerancia con este tipo de incidentes.