Bacca, sin rodeos: 'el fútbol colombiano se juega a ritmo muy bajo'

Carlos Bacca habla claro y sin rodeos desde siempre. Lo hace ahora, que con Villarreal se enfrentará al poderoso Manchester United por su tercera Europa League, ahora que hablan de su regreso a Colombia, ahora que, a pesar de todo, no cierra la puerta de la Selección Colombia.

A la distancia y mientras todavía celebra vestido de amarillo, resume lo que piensan muchos sobre el verdadero nivel del fútbol colombiano: "veo el fútbol colombiano y se juega a un ritmo muy bajo, no se juega con la misma intensidad que se juega el fútbol argentino o el brasileño. El fútbol colombiano es de más pausa, de más calidad, hay muchos espacios entre defensas, mediocampo y delanteros. Hay una irregularidad y creo que ahí está el cambio de mentalidad y la base del éxito". El diagnóstico y la solución, así, con toda claridad.



Ahora Bacca, en su diálogo con Primer Toque de Win Sports, asegura que solo piensa en un torneo en el que ha marcado 24 goles y ha ganado en dos ocasiones, con Sevilla: "Jugar la Europa League no es fácil porque todos los equipos aspiran a al Champions y cuando caes a la Europa League, quizás no se le da el respeto que se merece. No nos conformamos solo con llegar a la final, es solo un pasito más, sabemos que no va a ser fácil, enfrentamos al máximo favorito de esta competición, como es Manchester United, pero vamos a trabajar para llegar en las mejores condiciones y lograr el título".

Un logro que, entre otras cosas, espera que lo devuelva en la baraja de Reinaldo Rueda: "ahora me veo con posibilidades de ir a la selección, en su momento no estaban las posibilidades porque el antiguo entrenador había hablado conmigo, estaba en el radar, pero al momento de las convocatorias no estaba, sabía que era por decisiones de él y porque no estaba jugando y al no jugar no puedo pelear por un cupo en la selección porque ahí tienen que estar los mejores. Ahora me encuentro bien, con ganas y creo que puedo pelear por un cupo en la selección", concluyó.