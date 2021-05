¿Falcao y Bacca en Brasil? Figuras que podrían regresar al continente

Falcao está muy concentrado en el duelo estelar de la Superliga de Turquía, este sábado contra Besiktas, y no piensa en otra cosa que no sea aprovechar una de las últimas opciones de volver al liderato.

Pero eso no significa que en este lado del mundo no piensen en él. De hecho, hay quienes hablan con el deseo y lo tienen entre los ídolos suramericanos que podrían volver al continente vía Brasil.



El reconocido medio UOL ha incluido al colombiano en un listado de jugadores que podrían reforzar a equipos brasileños, como parte del plan de finalización de sus carreras. Vale mencionar que, antes de firmar con Galatasaray, al samario se le relacionó con Flamengo e inclusive con Palmeiras (donde en ese momento estaba Miguel Borja), aunque el tema no pasó, aparentemente, de acercamientos.



Y no es el único colombiano de la lista pues también aparece Carlos Bacca, recientemente clasificado a la final de la Europa League con el Villarreal.



Al tiempo que se habla de ellos se mencionan en el listado otros nombres como Edison Cavani, Diego Godín, Gary Medel, Nico Gaitán y Cristian Stuani, son los otros jugadores del listado.



A Brasil han retornado recientemente Dani Alves, Juanfran, Diego Ribas, Fred, Filipe Luis, Diego Alves y Diego Lugano, por lo cual no sería raro que estos ilustres refuerzos pudieran aterrizar también en el mediano plazo.



Por ahora Falcao está decidido a cumplir su contrato con Galatasaray, vigente hasta 2022, mientras Bacca, aunque no tiene todos los minutos que quisiera, ha vuelto a contar en Villarreal gracias a Emery y sigue en la disputa de cosas importantes en España. En todo caso son jugadores de 35 y 34 años, respectivamente, y no verían mal una opción de retiro en un grande brasileño, aunque ambos suenen también para la MLS.