'Esto no es ídolos de un lado y Tévez del otro': Córdoba pone freno

La situación de Carlos Tévez en Boca Juniors no es la mejor. El equipo xeneize no ha logrado llegar a un acuerdo con el 'apache' para renovar su contrato, por lo que las diferencias entre ambas partes han crecido a tal punto de sacar de contexto la negociación.

Con este panorama, y frente a las declaraciones de las dos partes implicadas, otro de los referentes históricos del equipo, Óscar Córdoba, habló con TyC Sports y le puso freno a la discusión mediática que se viene dando, pues aseguró que ambas partes deberían dedicarse a hablar específicamente de la negociación: "Me parece que se está haciendo una novela con ese tema. Se tienen que sentar las dos partes, negociar y listo. No entiendo por qué la gente se tiene que meter. El chisme y lo que quieran hablar están fuera de la negociación. Esto no es ídolos de un lado y Tévez del otro. Es un directivo al que se le da una orden de llegar a un valor negociable y ponerse de acuerdo", manifestó el colombiano en el programa Superfútbol.

Asimismo, el exarquero de Boca Juniors afirmó que no le parece que se usen los medios de comunicación y las redes sociales para negociar, pues considera que todo debe tratarse en la misma mesa: "Hablar por redes sociales no es lo ideal. Antes uno se sentaba en la oficina para negociar y listo. El problema es cuando se empiezan a usar los medios de comunicación para negociar. Hay que sentarse y decirse lo que haya que decir. Tévez se siente jugador por dos años más. Yo tengo un número en la cabeza y un tiempo por el cual puedo contar con él. Si no le sirve, listo".

Finalmente, Córdoba dio su opinión sobre la situación de Carlos Tévez, asegurando: "Para mí a la distancia es muy complicado opinar de la continuidad de Tévez porque no sé cuántas veces entrenó, su comportamiento con el grupo, si es positivo o negativo. A uno le pagan por hacer bien su trabajo. Yo jugué, me pagaron una cantidad de plata, se terminó mi contrato y me fui, muchas gracias y seguimos siendo amigos... Boca va seguir siendo Boca por encima de Tevez, de Jorge, de Riquelme y todos los que pasen por ahí. Boca es Boca", concluyó.