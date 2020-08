¿No todo es color rosa? Problemas de Cardona para llegar a Boca

Para nadie es un secreto la cercanía que actualmente tiene Edwin Cardona con Boca Juniors. El jugador quiere volver, la directiva vería con buenos ojos su llegada y al parecer todo iba bien encaminado.

​

Pues bien, el diario Olé publicó los factores que harían reconsiderar seriamente un posible regreso del volante colombiano, quien ya vistió la camiseta xeneize entre 2017 y 2019.

El reconocido medio nombró en primer lugar la parte salarial. Cardona gana actualmente “un dinero que en el Xeneize hoy no le pueden pagar”, motivo por el que "'si no baja sus pretensiones, será imposible' es el mensaje del Consejo".

​

El segundo inconveniente pasa por su presente futbolístico. El futbolista de 27 años “ni en Pachuca ni en Xolos pudo asentarse”, asegura el portal, tanto así que “en el último año y medio jugó 45 partidos y en el equipo de Tijuana, en particular, sólo fue titular en un partido de siete”. Palabras más palabras menos, llegaría a Boca sin ritmo de competencia.

​

​“La poca continuidad que Edwin tuvo en el último tiempo, tras su salida de Boca, genera dudas... Su realidad futbolística preocupa... Es una situación que Russo evaluará antes de que el Consejo tome una decisión final”, cierra la nota.



Ahora bien no todo es malo, el ex-Nacional tiene a su favor que la salida del ecuatoriano Jan Hurtado dejó libre un cupo de extranjero e incluso la Bebelo Reynoso dejó un hueco en el mediocampo que debe solucionarse rápidamente. En ambos aspectos, Cardona se perfila como la principal opción.