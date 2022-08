¿En guerra médicos y cuerpo técnico? Sablazo por lesión de Sinisterra

No empezó como deseaba la historia de Luis Fernando Sinisterra con el Leeds United. El plan del estratega Jesse Marsch no fue cumplido como se esperaba, pues el estratega mantuvo que querían cuidarlo para que pudiera estar en el primer partido de la temporada de la Premier League que será contra el Wolverhampton el sábado 6 de agosto.

Sin embargo, en la pretemporada, Luis Sinisterra debutó en el Leeds United, y sumó su primera titularidad el 22 de julio en la gira que tuvo el club en Australia enfrentando al Crystal Palace. No fluyó como deseaban, pues a los 12 minutos de juego, el oriundo de Santander de Quilichao, Cauca sufrió una lesión y tuvo que ser sustituido del terreno de juego.



Todavía no es oficial cuanto tiempo estará por fuera de las canchas, pero lo más seguro es que no alcance a estar en el inicio de la temporada con el Leeds United cuando reciban a los ‘Wolves’. Para dar información, apareció Ben Dinnery, que dialogó para el medio Football Insider. Dinnery dirige un portal llamado premierinjuries.com, y mantuvo que podían evitar la lesión.



El primer dictamen de Jesse Marsch con respecto a la salud de Luis Fernando Sinisterra es que sufrió un golpe en el tendón de la corva. No obstante, parece que la lesión se dio completamente solo y no hubo un contacto con ningún contrario. Sintió un pinchazo, Dinnery explicó, ‘siempre es una decepción cuando tienes estas lesiones porque son las que te gusta pensar que puedes evitar, aunque a veces, eso no es posible’.



Continuó analizando el caso de Luis Sinisterra, ‘los isquiotibiales, las lesiones musculares y similares pueden hacer que un club se pregunte si ha hecho algo mal con el manejo de la carga del jugador. Eso es lo que Jesse Marsch está insinuando allí’. Para Ben Dinnery la responsabilidad recae en el cuerpo médico y en el estratega que pusieron en riesgo la salud de Sinisterra alineándolo, cuando se pensaba que querían guardarlo para el arranque de la temporada inglesa.



No parece ser una lesión grave para Luis Sinisterra, pues el mismo médico especializado mantiene que el golpe ‘está en el extremo inferior del espectro’, aludiendo a que tampoco es común que se presenten los golpes en la corva.



A su vez, la preocupación de Jesse Marsch también recae en que no podrá contar con Daniel James que está suspendido en la primera fecha, y el plan era que Luis Sinisterra pudiera ser el reemplazo en este arranque del torneo. Sin duda alguna, manejaron la planificación mal con el colombiano, sin medir lo que le podían causar en su salud, y finalmente, salió afectado. La responsabilidad, como menciona Ben Dinnery es toda de Marsch y los médicos.