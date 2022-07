Costoso estreno de titular: Luis Sinisterra es noticia en el Leeds

Era la primera vez que Luis Sinisterra era titularen su nuevo equipo, Leeds United. Pero no salió como esperaba.

El delantero colombiano estuvo en el empate 1-1 contra Crystal Palace en Perth (Australia), ante cerca de 34 mil aficionados, pero no pudo anotar y además tuvo que retirarse con molestias físicas.



¿Qué pasó? "Esperemos que no sea mucho..., que no sea nada grave", afirmó el técnico del Leeds, Jesse Marsch. "Evaluaremos eso y esperamos que no sea demasiado malo", añadió. Según Marsch, el colombiano sufrió "una pequeña lesión en el tendón de la corva".



"Cada vez que tenemos una lesión en el tendón de la corva estoy totalmente insatisfecho porque refleja todo lo que hacemos con ellos físicamente", agregó el DT.



Era el tercer amistoso de Leeds en la pretemporada, después de la victoria contra Brisbane Roar y la derrota contra Aston Villa. Ahora hay que apurar la recuperación para estar listos el 5 de agosto, cuando comienza una nueva temporada de la Premier League.