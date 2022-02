Díaz debuta, Mina y Morelos marcan y Zapata duda: radar de Selección

Los habituales convocados a la Selección Colombia tuvieron una agenda muy agitada. Empezando por el debut de Luis Díaz en Liverpool y pasando por el gol de Yerry Mina en Everton, así les fue a los jugadores de la tricolor por el mundo:

Arqueros



David Ospina: Titular en la victoria del Nápoles 0-2 al Venezia en la Serie A. Buen balance.

Camilo Vargas: Titular en Atlas, que superó 2-1 a Santos; le hizo gol Harold Preciado.

Andrés Mosquera: Suplente en la derrota 2-1 del Independiente Medellín contra Once Caldas.



Defensores



Daniel Muñoz: Jugó en el triunfo del Genk contra Zulte-Waregem por 2-0; recibió tarjeta amarilla al minuto 52.

Dávinson Sánchez: Titular en Tottenham, en la victoria 3-1 contra Brighton por la cuarta ronda de la FA Cup.

Johan Mojica: Figura en victoria de Elche por 3-1 contra Alavés, dio una asistencia.

Óscar Murillo: Fecha de sanción tras su expulsión; su equipo, Pachuca, derrotó 1-3 a Necaxa.

Stefan Medina: Suplente en derrota de Monterrey por 1-0 contra Al Ahly en el Mundial de Clubes.

Yerry Mina: Era suplente, ingresó a los 14 minutos por lesión de Godfrey, anotó en la victoria 4-1 contra Brentford por la FA Cup.

Freddy Hinestroza: Jugó 60 minutos y marcó gol a los 11, en la victoria 2-1 de Junior contra Águilas por Liga Betplay.

William Tesillo: Recibe con León a Cruz Azul por la Liga MX



Mediocampistas



Gustavo Cuéllar: Titular en la goleada 6-1 del Al-Hilal contra Al-Jazira en el Mundial de Clubes.

James Rodríguez: No fue convocado y Al-Rayyan cayó goleado 0-4 contra Al-Duhail.

Juan Guillermo Cuadrado: Suplente, reemplazó a Dybala a los 75 minutos en triunfo 2-0 de Juventus contra Hellas Verona.

Víctor Cantillo: Titular en triunfo 2-3 de Corinthians contra Ituano por el campeonato Paulista. Jugó 46 minutos.

Matheus Uribe: Suplente en victoria 2-0 del Porto contra Arouca en la Liga de Portugal.

Stiven Alzate: Suplente en derrota 1-3 del Brighton contra Tottenham en la FA Cup.

Wilmar Barrios: Sin competencia en la Liga de Rusia.

Yaser Asprilla: No fue convocado por Envigado, que derrotó 1-0 al Deportivo Cali.



Delanteros



Alfredo Morelos: Marcó doblete y dio una asistencia en la victoria 5-0 de Rangers contra Hearts por la liga de Escocia.

Harold Preciado: Se estrenó en Santos Laguna y en 9 minutos marcó contra Camilo, en derrota 2-1 contra Atlas.

Diego Valoyes: Titular en Talleres, jugó 44 minutos contra Belgrano de Córdoba en el Mario Alberto Kempes.

Luis Díaz: Debutó en Liverpool, ingresó a los 57 minutos y dio asistencia a Minamino en victoria 3-1 contra Cardiff, por la FA Cup.

Miguel Ángel Borja: Titular y autor de un gol a los 30 minutos en victoria 2-1 de Junior contra Águilas.

Radamel Falcao: Suplente en la derrota del Rayo Vallecano por 2-0 contra Celta, jugó 25 minutos.

Luis Javier Suárez: Titular, jugó 62 minutos pero no marcó en la derrota 1-0 de Granada contra Real Madrid.

Duván Zapata: Fue suplente en Atalanta vs Cagliari, ingresó por Luis Muriel pero solo jugó 14 minutos. Hay preocupación por nueva lesión.

Luis Muriel: Titular en Atalanta contra Cagliari, no brilló y no pudo evitar la derrota 1-2.