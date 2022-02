¿Qué se hizo mal de Pékerman a Rueda? Colombia y su tormenta perfecta

Una semana después de la gris presentación de la Selección Colombia contra Perú y Argentina (derrotas por 1-0) se siguen buscando razones a la virtual eliminación del Mundial Catar 2022.

La combinación de malas decisiones desde el final del ciclo de José Pékerman, el manejo de Carlos Queiroz y la crisis con Reinaldo Rueda son objeto de análisis de periodistas como Juan Pablo Varsky, para quien lo que sufre el fútbol nacional se puede llamar 'la tormenta perfecta'.



"Con la salida de Pékerman, Colombia se engañó. En su estudio de mercado ignoró la incidencia de perfiles y características y la relación con la materia prima a disposición. Pasó de un entrenador-docente (hasta con rasgos de maestro particular), y de estructuras tácticas lógicas como el argentino, a un técnico también capaz (Queiroz), pero con estilo opuesto desde el manejo de grupos y también desde lo estratégico, que en su currículum arrastra choques contra las principales figuras (Cristiano Ronaldo, por ejemplo) y que suele encarcelar sobre la raya a talentosos que necesitan la cancha de frente", dijo Varksy en el sitio Bolavip.



El analista dijo que Colombia "espasmódicamente ofreció destellos de su generación dorada, pero en contadísimas excepciones se presentó como un equipo que hiciera recordar a aquel que había sellado boleto a un par de Mundiales consecutivos. Un rasgo destructivo llamó al siguiente y se creó la tormenta perfecta en contra. Y ahora la tiene frente a sus ojos".



Finalmente, Varsky alude a la aparición de talentos más por generación espontánea que por trabajo en la base, uno de los grandes lunares del fútbol nacional por generaciones y una culpa que es directamente de la dirigencia de a FCF: "Luis Díaz, abanderado de la próxima ilusión, ya tiene 25. Colombia fabrica joyas a pesar de no tener cimientos internos sólidos. Su competencia de ascenso es pequeña, por lo cual no aprovecha su territorio como podría. Cuenta con las condiciones para ensanchar la base, pero no lo hace", concluyó.