Nacional tendrá competencia por Ospina: tentadora oferta en España

Atlético Nacional despidió a Kevin Mier, su arquero principal, y está listo para ir por un sustituto del más alto perfil.

Y el elegido parece ser el veterano David Ospina, quien recientemente había reconocido que le gustaría volver a terminar su carrera en el club de sus amores, donde su historia comenzó.



La idea parece cerrar en todos los puntos pues, sin competencia en Al-Nassr, parece que el verde, con cupo a fase previa de Copa Libertadores, resulta deportivamente atractiva y para la Selección Colombia parece una vitrina inmejorable.



Sin embargo, el verde no está solo en el parque: un perfil como el suyo es todavía muy apetecido y en una de las grandes de Europa lo estarían observando.



Se dice que desde España habrían puesto sus ojos en el portero, de 35 años de edad, y quien es toda una oportunidad de mercado: en Al-Nassr de Arabia Saudita no juega pues, tras sufrir una lesión grave que lo marginó casi todo el 2023, no fue ni siquiera inscrito y su presente en el club paró en 14 partidos; hoy ni siquiera disponen de cupos para extranjeros, por lo cual se facilitaría salida, teniendo en cuenta que apenas le quedan seis meses de contrato. A eso apelan todos los que quieren al ex Niza de Francia, Arsenal de Inglaterra y Napoli de Italia.



¿Quién lo quiere en España? Nada menos que el Granada. Se dice que han estado indagando por él pues su portero titular sufrió una lesión grave y les interesa un experimentado, adaptado a Europa y con el cartel de Selección Colombia que Ospina recuperó a comienzos de diciembre en los amistosos contra Venezuela y México.



¿De qué depende? De que no se concreten las posibles operaciones con otros dos candidatos: Augusto Batalla, portero de 27 años de River Plate y hoy cedido en San Lorenzo, y Julen Agirrezabala, español de 23 años de edad y con poco rodaje en Athletic Club de Bilbao.



En esa situación está Ospina, a la espera de la oferta que mejor se acomode. El que lo quiera, en todo caso, tendrá que hacer un esfuerzo económico por un futbolista de gran cartel aunque con poco presente.