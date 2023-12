Regresaría un ídolo: Nacional habría lanzado oferta por David Ospina

Atlético Nacional confirmó la salida de su arquero de 23 años Kevin Mier, quien ya se encuentra en territorio mexicano para sellar su vinculación con Cruz Azul y tener así su primera experiencia internacional.

Tras la salida de uno de sus mejores jugadores, Nacional informó que ya estudian su reemplazo, pero no dio muchos detalles. Sin embargo, se ha dado a conocer por versiones de prensa, que David Ospina es uno de los candidatos para tomar las riendas del arco verdolaga.



Al parecer las directivas de Nacional estudian seriamente la posibilidad de Ospina, quien no ha podido jugar con Al Nassr, debido a que no fue inscrito, pues estuvo gran parte del año lesionado y no le permitió ser tenido en cuenta.



Según informó el periodista Juan Felipe Cadavid y también el ‘Vbar’ de Caracol Radio, Nacional tendría en carpeta al ídolo, pero están esperando respuesta de Al Nassr, pues ya hubo una oferta formal al club árabe.



Atlético Nacional ya pasó una buena oferta ocorde al mercado colombiano por David Ospina y está esperando la respuesta. ⏱️ — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) December 26, 2023



De igual manera, el diario Al-Riyadiya de Arabia Saudita, resaltó que Al Nassr estaría dispuesto a abrirle la posibilidad a David Ospina en el mercado de fichajes y dejó clara la viabilidad del negocio.



“Al-Nassr Club ha tomado una nueva decisión con respecto al futuro del portero colombiano David Ospina, quien espera poder inscribirse de nuevo en el equipo cuando se abra la ventana de fichajes de invierno el próximo primero de enero. Aún no se ha discutido la decisión de contar nuevamente con el colombiano David Ospina", mencionó dicho medio árabe.



De concretarse su llegada al arco de Atlético Nacional, sería el fichaje bomba del año, pues hay que mencionar que David Ospina ha triunfado en el exterior por 15 temporadas y ha sido importante en equipos como Niza, Arsenal, Napoli e incluso en Al Nassr antes de su lesión.