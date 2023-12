David Ospina espera un regalo de Navidad: ¿le llegó la carta a Santa?

David Ospina pasa estos días en familia, conociendo a su sobrino Lorenzo, disfrutando de unas vacaciones.

Es lo que está en sus manos ahora pues todo lo demás, en términos profesionales, sigue en el limbo, aunque ahora con un asomo, tímido, de regalo navideño.



Ya la cuota inicial fue el llamado a la última convocatoria de Selección Colombia para los amistosos contra Venezuela (1-0) y México (3-2) aunque lleva prácticamente un año sin jugar. Su historia con el equipo le alcanzó para regresar, pero quedó en evidencia que la falta de competencia ya pasa factura.



¿Por qué no juega? Porque desde que sufrió una fractura en el codo, que lo obligó a pasar por el quirófano y a meses de rehabilitación, se sumó un problema reglamentario en Al-Nassr. Resulta que, en su ausencia, dispusieron de uno de los ocho cupos de extranjeros permitidos e inscribieron a Alex Telles, Anderson Talisca, Otavio, Cristiano Ronaldo, Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic, Sadio Mané y Seko Fofana.



Así describió el diario Al-Riyadiya la situación: “La dirección del Al-Nasr Club ha tomado una nueva y decisiva decisión respecto al futuro del portero colombiano David Ospina, quien está a la espera de volver a inscribirse en la plantilla local del equipo cuando se abra la ventana de fichajes invernal el primero de enero próximo. La dirección del primer equipo de fútbol de Al-Nasr aún no ha discutido la decisión de volver a contar con el colombiano David Ospina”.



El tema es que el arquero Nawaf Al-Aqidi, que reemplazó al colombiano, no ofrece, ni de lejos, las mismas garantías, por lo que se trabaja desde Arabia liberar un cupo bien para Ospina o para un nuevo portero.



“El jugador colombiano espera volver a la plantilla de su equipo el próximo enero, la administración de Nassr decidió posponer las discusiones sobre el futuro del jugador después del final de los partidos del equipo antes del próximo parón debido a la Copa Asiática el próximo enero”, complementó Al-Riyadiya.



¿Cuál sería la solución que anhelaría Ospina? “El equipo necesita un portero extranjero experimentado como Ospina, en vista de la débil experiencia del joven portero Nawaf Al-Aqidi, que está teniendo un buen desempeño. Esto será solo depende de la salida del jugador Sekou Mohamed Fofana, que es el menos valioso de los extranjeros del Al-Nassr, y será cedido a cualquier equipo local o extranjero que desee sus servicios”; informó la prensa local.



Ese debe ser el deseo de Navidad del antioqueño en su carta a Santa. Si todo sale bien, pronto volvería a competir o, en el peor de los casos, buscaría otra opción en vista de que solo le quedan seis meses de contrato.