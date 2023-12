David Ospina volvió con Selección y sigue rompiendo récords

La Selección Colombia terminó el año 2023 con una victoria 3-2 sobre México y Néstor Lorenzo consiguió seguir aumentando su invicto con la tricolor, que sigue demostrando jerarquía bajo el mando del técnico argentino.

Pese a que no era el equipo ‘top’ del seleccionado, Néstor Lorenzo aprovechó para ver algunos jugadores de la liga local, experimentar con unos del exterior y darle confianza a los que no habían vuelto al equipo, como lo es David Ospina.



El arquero del Al Nassr no ha podido tener minutos con su equipo tras no ser inscrito por una lesión que sufrió en su codo y lo que lo alejó de las canchas casi un año, pero Lorenzo decidió darle la oportunidad de jugar contra México y más allá de la emotividad y los dos goles que recibió, el legendario jugador sigue aumentando su récord de presencias en el arco de la Selección Colombia.



Tras el duelo con México, Ospina se convirtió en el jugador con más presencias en la Selección Colombia con 128 juegos disputados, además, según dato de Álvaro Hincapié, logró acumular 17 temporadas consecutivas con el seleccionado.



Desde su debut internacional con el combinado tricolor en 2007, el arquero no ha faltado a un llamado y ha hecho parte de todos los procesos desde ese año.



Cabe mencionar que David Ospina no jugaba un partido desde hace 11 meses, pues el último que había disputado fue contra Al Shabab, en la liga de Arabia Saudita y a partir de allí no había vuelto a las canchas.