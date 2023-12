David Ospina extrañó la Selección: lágrimas en pleno himno

El arquero David Ospina fue una de las grandes novedades en la nómina titular de la Selección Colombia para el partido amistoso contra México y en el último partido del año 2023, el legendario jugador pudo volver a vestirse con la camiseta tricolor.





Las lesiones y no haber sido inscrito por Al Nassr evitó que David Ospina volviera a ser convocado a la Selección, pero luego de recuperarse y estar entrenando, Néstor Lorenzo logró darle la oportunidad de regresar para este duelo contra los mexicanos. Además, venía de ser suplente contra Venezuela.



La emoción de David Ospina no se hizo esperar y el arquero se le salieron las lágrimas al escuchar el himno nacional de Colombia en Los Ángeles.



Las cámaras no evitaron tomar al arquero y muchos aficionados también sintieron nostalgia al ver al experimentado arquero volviendo a jugar con la Selección Colombia.