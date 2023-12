¿Humo o realidad? Boca Juniors iría por tres colombianos mundialistas

En todas partes hay juegos políticos y el fútbol no está ni mucho menos lejos de ese influjo. A horas de una disputa electoral en Argentina, los ecos podrían sentirse en Colombia.

La historia se desarrolla así: este domingo, 17 de diciembre, habrá elecciones en Boca Juniors y los votantes deben decidirse por el continuismo con Juan Román Riquelme, candidato del oficialismo, o por una revolución total con la fórmula de Andrés Ibarra y el ex presidente Mauricio Macri.



En el juego de tratar de ganar votos, cada uno ha hecho gala de promesas, algunas posibles de cumplir, otras verdaderamente improbables... pero no imposibles, es fútbol.



En este segundo renglón podrían estar tres colombianos y no son nombres cualquiera: James Rodríguez, Wilmar Barrios y Yerry Mina.



Según informó TyC Sports, los tres podrían llegar para la temporada 2024, en la que se espera una revancha de la final perdida de Copa Libertadores y una recuperación, urgente, en las competencias locales.



Pero ¿qué hay de realidad? Vamos por partes. James, para empezar, ya sonó en el pasado pero hubo poco de fondo: un grupo de empresarios ofreció intermediar entre el jugador y el club xeneize, cuando el 10 buscaba club como agente de libre, peor nunca hubo respuestas oficiales. Ahora, para sumarle a la dificultad, el zurdo tiene contrato con Sao Paulo hasta mediados de 2025, con lo cual habría que negociar entre clubes, lo que no parece tan atractivo por un jugador con mucha experiencia y talento, pero propenso a lesiones y de 31 años..



En el caso de Mina, su contrato con Fiorentina es hasta el 30 de junio de 2024, lo que facilitaría posibles negociaciones, pero su actualidad es poco motivante: jugó 4 partidos con el club italiano y sus mejores sensaciones fueron en Selección Colombia, en la que ha sido tres veces titular pero vine de sufrir una lesión que lo sacó de carrera por poco más de un mes.



Finalmente Barrios, quien jugó tres años en Boca y de allí pasó a Zenit de Rusia, Con dos títulos en su cuenta, puede no tener su mejor actualidad, pero no lo discuten en su club y además tiene contrato hasta 2027.



¿Humo electoral o realidad? Todo puede pasar, pero hay más dificultades que puntos a favor.