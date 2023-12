Ronaldinho admitió grandeza de James y elogió a Luis Díaz

Ronaldinho se encuentra en Colombia para participar en una exhibición entre leyendas del fútbol mundial y el astro brasileño aprovechó su estadía en territorio cafetero para hablar de jugadores como James Rodríguez y Luis Díaz.





El brasileño mencionó en una entrevista con Noticias Caracol la importancia de ambos jugadores para la actualidad del fútbol colombiano, pero también de su gran aporte en clubes como Sao Paulo y Liverpool.



De James mencionó que le gusta todo como jugador y le alegró que estuviera jugando en Brasil. Además, afirmó que aún tiene mucho para darle al fútbol en general.



“Es un grandísimo jugador. Me encanta verlo jugar y estoy muy contento que esté en mi país, con un gran equipo, y sí creo que tiene todo para escribir una historia muy bonita”, dijo Ronaldinho.



Para Luis Díaz también hubo buenos comentarios y el crack brasileño reconoció que no ve mucho fútbol, pero cuando ha visto al ‘guajiro’ le ha parecido un grandísimo jugador.



“Yo no soy mucho de mirar los 90 minutos de un partido, soy más de ver los resúmenes y los goles, pero sí lo he visto en varios compromisos y de algo estoy seguro, es un gran jugador”, finalizó Ronaldinho.





​Cabe mencionar que James tuvo una participación importante en Sao Paulo al jugar 14 partidos, hizo 1 gol, dio 3 asistencias y fue campeón de la Copa de Brasil, mientras que ‘Lucho’ lleva 66 partidos acumulados con Liverpool desde su llegada en 2022 y ha logrado aportar 16 anotaciones.