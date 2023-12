Ospina y su regreso a la Selección Colombia: ‘Me siento de 18 años’

David Ospina es la gran novedad de la Selección Colombia para los partidos contra Venezuela y México, este 10 y 16 de diciembre en Estados Unidos.



El histórico de la portería ha tenido un 2023 difícil, pues en enero sufrió una grave lesión de codo, que no lo ha dejado jugar en los últimos 11 meses, así que no ha podido estar en las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial 2026.



Ahora está de regreso, y es la cuota de mayor experiencia en la Selección que citó Néstor Lorenzo para los partidos amistosos contra Venezuela y México.



En rueda de prensa, Ospina habló de su momento, su presente, su relación con Cristiano Ronaldo en el club, y sus expectativas en esta convocatoria.



Ospina no pudo ocultar su “felicidad de volver a vestir los colores de mi país, me siento de 17 o 18 años, cuando llegué por primera vez. A seguir aportando, dar lo mejor, ayudar desde mi experiencia”.



Sobre la Copa América 2024, el portero analizó: “Grupo importante. En estas competiciones hay que dar lo mejor de sí para conseguir cada objetivo, va a ser un grupo muy disputado, esperamos aprovechar de la mejor manera y llegar en el mejor nivel”.



“Agradezco por esta oportunidad de nuevo. Vengo preparándome, con amistosos, eso me da tranquilidad después de una lesión importante. Queda tener minutos, competencia y aprovechar al máximo”, culminó David Ospina.