Arco de Atlético Nacional sin Mier: ¿hay garantías? ¿volverá un ídolo?

Se veía venir, él y todos en su entorno entendían que era el momento, ya había dejado cinco títulos, más que suficiente para irse con rango de ídolo.

Kevin Mier sería oficializado en pocas horas como nuevo arquero de Cruz Azul de México. En los últimos años fue determinante en el verde, especialmente en el título de la Liga Betplay de 2022 contra Deportes Tolima, la Superliga de 2023 contra Deportivo Pereira y la reciente Copa Betplay contra Millonarios. Misión cumplida.

Solo que ahora, además de desearle lo mejor a quien ha sido el tercer arquero de la Selección Colombia, empieza en la casa verde un intenso debate: ¿quién quedará en el arco? ¿son suficientemente buenas las alternativas o debería volver un experimentado?



La realidad hoy es que Harlen Castillo, campeón con Deportivo Pereira y rendidor cuando Mier se tuvo que ausentar, sería el titular. No está mal pero a sus 30 años muchos creen que es gran opción como plan B, tal cual como en 2023.



En la segunda línea, en teoría, estaría el canterano Luis Marquinez, quien ha hecho la fila y ha ganado roce, a pesar de no ser con la camiseta verde, pues es titular en la Selección Colombia Sub-20 que acaba de llegar a cuartos de final del Mundial de Argentina y ahora de la Sub-23. Y se va a ausentar para el Preolímpico, cabe advertir...



Ahora, una tercera opción es un regreso importante que el club debe gestionar: no hubo acuerdo con Deportivo Pereira para la compra definitiva de Aldair Quintana y, como tiene contrato vigente, tendría que regresar a Atlético Nacional en 2024. El punto es que ya fue apuesta número uno y no tuvo un buen rendimiento, por lo cual debió buscar en su momento una salida y se estaba planteando eso mismo hasta que se presentó el casi seguro adiós de Mier. Eso sí, vale decir que sigue siendo joven (29 años) y que con Pereira viene de un año muy satisfactorio, especialmente en Copa Libertadores.

Así que, ¿se quedan todos tranquilos con las opciones del verde en el arco? Muchos han manifestado en redes sociales que no y eso abre la opción para el posible regreso de algún ídolo.

En carpeta habría dos: David Ospina y Franco Armani. En ambos casos hay situaciones a considerar.



Ospina, antioqueño y canterano, dijo en su momento: "Nacional es el equipo que llevo en el corazón, el que me dio esa posibilidad de debutar, el equipo del que soy hincha. Esperar que, si en algún momento se presenta esa oportunidad, siempre será bienvenida. Esperaremos que pueda llegar ese momento”.

¿Ese momento será ahora? Todo parece dado: a sus 34 años busca continuidad pues ni siquiera fue inscrito por Al-Nassr después de su cirugía en el codo. La Selección Colombia lo llamó para amistosos pero casi un año de inactividad se notó. Su momento, con Libertadores y el radar de Lorenzo encima, sería ahora. Pero el costo, altísimo por demás, complicaría las cosas. El sacrificio de parte y parte sería enorme.

Entre tanto Armani, de 37 años, prometió a su salida que haría todo para retirarse en el club que lo disparó profesionalmente y con el que ganó tanto. En River Plate ha tenido unas de cal y otras de arena y no tiene rango de indiscutible, por lo que vería con buenos ojos un regreso, junto a su familia colombiana. El tema es que saldría un poco del radar de Scaloni para la Selección Argentina en un año de Copa América y Eliminatorias y ese riesgo es considerable. Hay mucho en riesgo...



La pelota ahora está en campo de los directivos, que deben acordar, junto a Jhon Bodmer, si lo que hay es garantía o si conviene salir al mercado con los casi 3 millones de dólares que dejaría Mier en su traspaso. Las decisiones no deben hacerse esperar.