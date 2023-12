¡Confirmado el fixture! Así se jugará la Liga BetPlay 2024-I

La Dimayor realizó el sorteo de la Liga BetPlay 2024-I, con la gran novedad de que en este próximo semestre se disputarán 19 fechas, confirmando la no disputa de las fechas de clásicos.

Las novedades de este sorteo es la presencia de los regresos de Fortaleza y Patriotas a la Liga BetPlay, luego que ambos equipos lograran su ascenso en el 2023.

Así mismo, se confirmó cómo se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay, que empezará el día 20 de enero.

Liga BetPlay 2024-I - Primera Fecha



Deportes Tolima vs. Fortaleza



Once Caldas vs. Boyacá Chicó



Deportivo Pasto vs. Independiente Santa Fe



Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali



​Junior vs. Atlético Bucaramanga



Millonarios vs. Independiente Medellín



América de Cali vs. Águilas Doradas



​Patriotas vs. Jaguares

Equidad vs. Envigado



Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera

En las próximas horas la Dimayor confirmará el fixture completo del primer semestre de la Liga BetPlay 2024-I.