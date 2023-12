Lista de jugadores que se pierden la fecha 1 de Liga 2024 por sanción

Luego de finalizada la temporada 2023 de Liga BetPlay y con Junior campeón, Dimayor confirmó el fixture para el 2024, definiendo que a partir del 20 de enero comenzará la fase de todos contra todos.



Sin embargo, no todos los equipos tendrán disponible a sus jugadores, pues tendrán que pagar sanciones de la pasada temporada y en el caso del vigente campeón Junior, no podrá contar con su goleador Carlos Bacca y de Didier Moreno, quienes deben una fecha, por lo que no estarán en el debut contra Atlético Bucaramanga.



Por otro lado, el subcampeón Medellín tiene pendiente sanciones de José Ortiz y Joaquín Varela, aunque este último ya no sigue en el club, pero en caso de llegar a otro equipo del fútbol colombiano, deberá pagar una fecha.



Independiente Santa Fe también tendrá una baja sensible y no podrá contar con dos fechas con Jhojan Torres, es decir, no estará contra Deportivo Pasto de visiatnte y Envigado de local.



Estos son los 14 futbolistas que no estarán disponibles para fecha 1 de Liga BetPlay 2024:

​

- Carlos Bacca – Junior (1 fecha)

- Didier Moreno – Junior (1 fecha)

- José Ortíz – Medellín (1 fecha)

- Joaquín Varela – Medellín (1 fecha)

- Jhojan Torres – Santa Fe (2 fechas)

- Maicol Medina – Deportivo Pereira (1 fecha)

- Arley Rodríguez – Deportivo Pereira (1 fecha)

- Bladimir Angulo – Huila (1 fecha)

- Joan Castro – La Equidad (1 fecha)

- Juan Cuesta – Once Caldas (1 fecha)

- Kevin Andrade – América (1 fecha)

- Brahian Palacios – Nacional (1 fecha)

- Teófilo Gutiérrez – Deportivo Cali (2 fechas)

- Juan David Ríos – Tolima (2 fechas)