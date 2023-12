Kevin Mier y su primera promesa a Cruz Azul: 'Quiero lograr la décima'

Kevin Mier ha aterrizado en México, donde aún debe completar su vinculación a Cruz Azul, pero habla con al confianza de ser el estelar fichaje del club para 2024.

"Para mí venir al fútbol de México es un gran reto, es una gran alegría pertenecer a este gran club. Tengo muchos objetivos, obviamente tengo que trabajar para cumplirlos y soñar cada día más", dijo en el aeropuerto, ante decenas de periodistas.



Como ganador que es, no evitó el compromiso de ser campeón: "Primero quiero llegar a aportar junto con los compañeros. Quiero lograr la décima también, que es algo que el club quiere y que es muy importante. Entonces vamos a estar trabajando para ello" dijo.



El colombiano, de 23 años de edad y quien ya es récord nacional en transferencias en su posición, es un agradecido: "Para mí, la verdad, es una alegría que hayan optado por mí. Saben el talento entonces que tengo, lo que puedo llegar a mostrar. Voy a hacer todo de la mejor manera para cumplir todos los objetivos posibles".

"Quiero lograr la DÉCIMA, que es algo que el Club quiere, es muy IMPORTANTE. Hay que trabajar muy duro para ello."



- Kevin Mier, nuevo portero de la gloriosa Máquina Celeste de la Cruz Azul.



💙🚂pic.twitter.com/wi0wYckseC — Club de la Pelea (@AzulDePelea) December 26, 2023

Mier, tercer arquero de la Selección Colombia, dijo que habló con varios compañeros para estar enterado de lo que le espera en su primera aventura internacional: "Tengo varios compañeros de Selección Colombia y he hablado mucho con ellos, me comentaban un poco sobre el equipo. Entonces voy a venir a aportar, voy a contribuir con lo que me he adquirido con mi experiencia", concluyó.