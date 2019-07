El incremento económico que Atalanta le ofrece a Zapata para blindarlo

Atalanta no quiere perder a su joya y está preparando la renovación del contrato de Duván Zapata, quien terminó segundo en la tabla de goleadores de la Liga de Italia. Además, anotó 28 goles en los 48 partidos que jugó, una cifra que esperan que mantenga en esta temporada.

El club de Bérgamo no está dispuesto a dejar salir a Zapata por menos de 50 millones de euros, una cifra alta, pero fija por un deportista de 27 años. Aunque West Ham fue el equipo que más cerca estuvo de pagar esa cifra al ofrecer 40 millones, no se volvió a saber nada sobre supuestas ofertas. No obstante, el jugador sí estaría en la carpeta de Napoli e Inter, dos clubes que se están armando para pelear en la parte alta de la tabla.

Según informó 'La Gazzetta dello Sport', en la semana que está culminando se produjo una primera reunión entre director deportivo, Giovanni Sartori, y las personas que se encargan del futuro del jugador. Allí, el equipo le ofreció una mejoría en su sueldo.

Ese medio publicó que Zapata gana 1.5 millones de euros por año, pero que buscarán subirle 500.000 más para llegar a los 2 millones. De igual manera, el jugador tiene un contrato hasta 2023.

Con esto esperan blindar a su delantero estrella para pelear lo mejor posible en la Champions League, torneo en el que participará desde la fase de grupos.