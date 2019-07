De Ligt explicó por qué eligió a Juventus sobre el Barcelona

La Juventus anunció el jueves el fichaje del holandés Matthijs de Ligt, proveniente del Ajax de Ámsterdam, por lo que finalmente se quedó con uno de los futbolistas jugadores más buscados del mundo tras pagar 75 millones de euros (84,25 millones de dólares) luego de semanas de rumores. El jugador habló para el canal del Ajax, y explicó qué lo motivó a aceptar la oferta del club ‘bianconegro’ y desechar el ofrecimiento del Fútbol Club Barcelona.

.“Me encanta cómo defienden los italianos y tomé una decisión basándome en eso. Muchos de mis modelos y referencias pasados son italianos: Baresi, Maldini, Nesta, Cannavaro, Scirea... Y podría seguir", dijo De Ligt para Ajax TV.



El jugador, que fue clave en la impresionante campaña del Ajax en la pasada edición de la Champions, reconoció que decir no al club catalán “fue una decisión difícil” puesto que “tenía varias opciones y siempre hay que ver cuál es la mejor. Influyen muchos factores. Es importante saber cuánto jugaré y cuánto confía el club en mí, por eso la Juventus me ha dicho que me quiere con fuerza”.