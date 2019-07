La difícil situación que vive Freddy Guarín para definir su futuro

Freddy Guarín sigue en la definición de su futuro luego de salir del Shanghái Shenhuá, equipo en el que militó los últimos tres años. Inicialmente se especuló que el jugador tendría todo arreglado para ir a Italia, pero ese rumor, al parecer, está lejos de convertirse en realidad.

Según 'La Gazzetta dello Sport', la posibilidad de llegar al Atalanta está cada vez más difícil. Según esa información, el futbolista no es un prioridad para el club y, aunque su llegada no es una gran inversión, no están completamente seguros de llevarlo.

Recientemente, Atalanta compró a Ruslan Malinovskyi, un joven ucraniano que llega para reforzar el mediocampo. Con 26 años, el futbolista sería una apuesta al presente y el futuro del equipo, pues confían en sus capacidades para pelear en esa zona.

Las conversaciones con Guarín, según publica el medio italiano, comenzaron desde principios de junio y aunque hay otros acercamientos, hasta el momento no se ha podido finiquitar la contratación del jugador colombiano.

Lo claro es que Freddy está decidido en volver a Italia a sus 33 años, pues en el ocaso de su carrera busca una estabilidad para acercarse a Milán, la ciudad en la que espera vivir cuando se retire de la actividad futbolística.

'La Gazzetta' publicó que el jugador llegó a ganar casi 10 millones de euros en su paso por China, pero que está dispuesto a bajar sus pretensiones económicas para llegar al Atalanta.